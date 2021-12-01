Видео ⟩ Нормально пил, как обычно: задержан лишенный прав водитель с 2,18 промилле алкоголя

Вечером в воскресенье, 28 ноября, полицейский патруль на улицах Саркандаугавы заметил автомобиль марки Opel, водитель которого или не заметил дорожный знак "кирпич", или осознанно нарушил правила. Вскоре после первого нарушения последовало второе - водитель продолжил двигаться по улице с односторонним движением в обратную сторону, заезжая под "кирпичи".

Когда стражи порядка остановили водителя и завели с ним разговор, им показалось, что в машине пахнет алкоголем. При проверке данных мужчины выяснилось, что он лишен прав.

Впоследствии полицейские решили проверить водителя при помощи алкометра, и после первого выдоха стало ясно, что нарушитель отправится вместе с нарядом в участок. Первый замер показал 2,32 промилле, а второй - 2,18. В результате за поездку в нетрезвом виде будет возбуждено уголовное дело, а меру наказания водителю изберет суд.