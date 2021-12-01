Ср, 1.12.2021
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Павлютс рассказал о сроке годности для ковид-сертификатов

Даниэль Павлютс ФОТО: Valsts kanceleja

У сертификата первичной вакцинации или сертификата о получении первых двух доз вакцины против Covid-19 может быть установлен срок годности, заявил в среду в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр отметил, что отдельные страны ЕС уже установили срок годности ковид-сертификатов, поэтому, скорее всего, это произойдет в Латвии. По мнению Павлютса, этот срок может составлять девять месяцев после получения второй вакцины.

"Таким образом, у сертификатов будет окончательный срок. Чтобы его продлить, потребуется ревакцинация", - сказал Павлютс.

Также глава Минздрава отметил, что вместе с Министерством юстиции нужно будет проанализировать решения других стран по поводу обязательной вакцинации. Например, Австрия такое решение уже приняла, обязательную вакцинацию для пожилых людей готовится установить и Германия.

Павлютс отметил, что ранее в правительстве обсуждалась идея о такой обязанности для людей в возрасте, но из-за юридических сложностей идею отклонили. После оценки Павлютс не исключает вероятность, что такой дорогой может пойти и Латвия, установив обязательную вакцинацию.

Также министр указал, что планирует повторно предложить обязательные тесты на Covid-19 для въезжающих в Латвию, что было запланировано в связи с новым омикрон-штаммом и о чем на этой неделе не смогло договориться правительство.


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