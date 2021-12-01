Павлютс рассказал о сроке годности для ковид-сертификатов

Министр отметил, что отдельные страны ЕС уже установили срок годности ковид-сертификатов, поэтому, скорее всего, это произойдет в Латвии. По мнению Павлютса, этот срок может составлять девять месяцев после получения второй вакцины.

"Таким образом, у сертификатов будет окончательный срок. Чтобы его продлить, потребуется ревакцинация", - сказал Павлютс.

Также глава Минздрава отметил, что вместе с Министерством юстиции нужно будет проанализировать решения других стран по поводу обязательной вакцинации. Например, Австрия такое решение уже приняла, обязательную вакцинацию для пожилых людей готовится установить и Германия.

Павлютс отметил, что ранее в правительстве обсуждалась идея о такой обязанности для людей в возрасте, но из-за юридических сложностей идею отклонили. После оценки Павлютс не исключает вероятность, что такой дорогой может пойти и Латвия, установив обязательную вакцинацию.