В Эстонии начнет действовать страхование вакцинации

"Наша цель - через страхование вакцинации помочь людям принять решение о вакцинации и поддержать тех, у кого в связи с вакцинацией возникли хоть и крайне редкие, но серьезные побочные эффекты, - сказал эстонский министр здоровья и труда Танель Кийк. - Если есть уверенность, что мы не останемся с проблемой один на один, возможно, это придаст нам смелости сделать выбор в пользу прививки, и это важно, поскольку вакцинация спасает жизни".

На первом этапе страхованием вакцинации планируется охватить прививки против коронавируса с начала их применения; в отношении вакцинации всеми остальными используемыми в Эстонии прививками страхование начнет действовать с 2023 года.

Как и другие вакцины, прививки от коронавируса безопасны - серьезные побочные эффекты возникают крайне редко, напоминает пресс-служба министерства. По состоянию на утро 30 ноября в Эстонии было сделано 1,65 миллиона прививок, относительно которых Департамент лекарственных средств получил 6017 сообщений о возможных побочных эффектах или неэффективности вакцины, то есть относительно 0,36% всех прививок. Сообщений, где описывался хотя бы один серьезный возможный побочный эффект и прослеживалась временная связь с прививкой, было еще меньше - всего 238.

Действующая в Эстонии система ответственности производителя предусматривает, что люди, которым вакцина могла нанести вред, имеют право потребовать возмещения ущерба у производителя вакцины. В случае вакцин против коронавируса у производителей также есть обязанность уведомить о таком требовании Министерство социальных дел, и привлечь к его удовлетворению государство. Цель создания страхования вакцинации - сделать получение возмещения ущерба в случае крайне редких побочных эффектов более простым для людей.

Страхованием вакцинации планируется возмещать ущерб в ситуации, когда в связи с вакцинацией возникли тяжелые и длившиеся не менее четырех месяцев проблемы со здоровьем. Будут установлены суммы возмещений материального и нематериального ущербов в соответствии со степенью тяжести.