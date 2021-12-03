В Эстонии за ущерб от вакцинации можно будет получить до 100 000 евро

На сегодняшнем заседании правительство поддержало предложения министра здоровья и труда по созданию страхования вакцинации, охватывающего все применяемые в Эстонии вакцины. Соответствующий законопроект вместе с законопроектом системы страхования пациента планируется передать Рийгикогу уже в этом году, пишет Rus.Postimees .

Цель фонда страхования вакцинации - повысить доверие людей к вакцинам и системе в целом. По словам Палусте, это было достигнуто в 27 странах, где в настоящее время действует такая система. "Наши надежды и цели совпадают", - сказала она.

"Мы делим систему на пять ступеней, и конкретные суммы зависят от серьезности ущерба. Минимальная компенсация, о которой можно будет ходатайствовать, составит 1000 евро, максимальная ставка в особо тяжелых случаях составляет 100 000 евро", - пояснила Палусте.

"Предварительным условием для подачи заявления о компенсации является нетрудоспособность, которая длилась не менее четырех месяцев из-за серьезного вреда здоровью, причиненного вакциной, и она должна быть зафиксирована в документах о лечении2, - отметила она.

"Департамент лекарственных средств вместе с экспертами оценит, есть ли определенная связь с вакциной. Если есть, Больничная касса оценит степень тяжести, чтобы определить размер выплаты", - пояснила Палусте.

Безопасность вакцин от коронавируса очень высока

На первом этапе страхованием вакцинации планируется охватить прививки против коронавируса с начала их применения; в отношении вакцинации всеми остальными используемыми в Эстонии прививками страхование начнет действовать с 2023 года.

Как и другие вакцины, прививки от коронавируса безопасны – серьезные побочные эффекты возникают крайне редко, напоминает пресс-служба министерства. По состоянию на утро 30 ноября в Эстонии было сделано 1,65 миллиона прививок, относительно которых Департамент лекарственных средств получил 6017 сообщений о возможных побочных эффектах или неэффективности вакцины, то есть относительно 0,36% всех прививок. Сообщений, где описывался хотя бы один серьезный возможный побочный эффект и прослеживалась временная связь с прививкой, было еще меньше – всего 238.