Межведомственный координационный центр присоединят к Госканцелярии

Цель присоединения - необходимость улучшить планирование и координацию национального развития, а также уменьшить фрагментацию государственного управления и укрепить правительство.

"Проблемы, возникающие в государственном управлении в последние годы, ясно продемонстрировали необходимость усиления межведомственной координации и сотрудничества при одновременном сокращении фрагментации и дублирования функций. Цель - сильное, профессиональное, компетентное и компактное госуправление, способное оперативно и скоординированно реагировать на текущие и будущие вызовы", - сказал премьер-министр.

По мнению Кариньша, необходимо улучшить выполнение функций по координации политики в учреждениях, подчиненных премьер-министру, а также использовать опыт обоих учреждений в таких областях, как подбор персонала и межотраслевое сотрудничество. Включение PKC в состав Госканцелярии также позволит более полно выполнять различные поддерживающие функции.

По словам директора Госканцелярии Цитсковскиса, объединение компетенций Государственной канцелярии и PKC позволит улучшить планирование государственного развития и содействовать межотраслевому сотрудничеству.

Создание PKC десять лет назад было первым шагом в передаче определенных вопросов стратегического планирования и горизонтальных сквозных вопросов из министерств и концентрации их в ведении премьер-министра.

Руководителям обоих учреждений поручено разработать и представить премьер-министру план объединения до 14 января 2022 года.