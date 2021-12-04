Сб, 4.12.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Омикрон-штамм констатирован в 38 странах: данных о смертности нет

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Новый омикрон-штамм Covid-19 уже констатирован в 38 странах, но пока что нет информации о вызванных им смертях, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

США и Австралия пока что последние страны, в которых подтверждены локальные случай распространения нового вида вируса.

ВОЗ предупреждала, что может пройти несколько недель, прежде чем станет ясно, насколько заразен новый штамм, вызывает ли он более тяжелую форму заболевания и насколько эффективны против него существующие вакцины и лекарства.

"Мы получим эти ответы, которые нужны всем",

- сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Распространение нового вида вируса уже вызвало предположения, что в ближайшие месяцы большая часть новых случаев заражения Covid-19 будут связаны с этим видом. 

Омикрон-штамм может замедлить восстановление глобальной экономики, что до этого сделал дельта-штамм, предупредила в пятницу глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.


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