Омикрон-штамм констатирован в 38 странах: данных о смертности нет
Новый омикрон-штамм Covid-19 уже констатирован в 38 странах, но пока что нет информации о вызванных им смертях, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Новый омикрон-штамм Covid-19 уже констатирован в 38 странах, но пока что нет информации о вызванных им смертях, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
США и Австралия пока что последние страны, в которых подтверждены локальные случай распространения нового вида вируса.
ВОЗ предупреждала, что может пройти несколько недель, прежде чем станет ясно, насколько заразен новый штамм, вызывает ли он более тяжелую форму заболевания и насколько эффективны против него существующие вакцины и лекарства.
- сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Распространение нового вида вируса уже вызвало предположения, что в ближайшие месяцы большая часть новых случаев заражения Covid-19 будут связаны с этим видом.
Омикрон-штамм может замедлить восстановление глобальной экономики, что до этого сделал дельта-штамм, предупредила в пятницу глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.