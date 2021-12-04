Омикрон-штамм констатирован в 38 странах: данных о смертности нет

США и Австралия пока что последние страны, в которых подтверждены локальные случай распространения нового вида вируса.

ВОЗ предупреждала, что может пройти несколько недель, прежде чем станет ясно, насколько заразен новый штамм, вызывает ли он более тяжелую форму заболевания и насколько эффективны против него существующие вакцины и лекарства.

"Мы получим эти ответы, которые нужны всем",

- сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Распространение нового вида вируса уже вызвало предположения, что в ближайшие месяцы большая часть новых случаев заражения Covid-19 будут связаны с этим видом.