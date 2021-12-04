Воскресенье станет самым холодным днем с прошлой зимы

Температура воздуха ночью и в первой половине дня составит -1...-7 градусов, на северо-востоке страны до -12 градусов. В воскресенье вечером температура понизится до -4...-10 градусов, во многих местах Видземе и на севере Латгале мороз усилится до -13...-16 градусов.

Небо частично закроют облака, самым солнечным день ожидается в Видземе. Во многих местах пройдет небольшой снег. Слабый или умеренный ветер будет дуть с северо-востока.

В Риге небольшой снег ожидается в основном ночью, днем выглянет солнце и будет дуть северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха опустится до -6 градусов днем и до -9 градусов - в воскресенье вечером.