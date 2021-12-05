Latvijas pasts предупреждает: мошенники ищут новые пути обмана в соцсетях

Она указала, что в самый активный сезон удаленной торговли клиенты получают сообщения от мошенников, в которых их "информируют" о необходимости провести оплату для получения посылки и инструкции по перечислению денег.

Латвийская почта предупреждает, что при получении подозрительных сообщений нельзя переходить по присоединенным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не передавать мошенникам свои личные данные.

Почта напоминает, что адресом сайта VAS Latvijas pasts является pasts.lv и адреса электронной почты предприятия также заканчиваются на pasts.lv, а все остальное является поддельными сообщениями. Даниельсоне призывает во всех случаях уточнять информацию в центре обслуживания клиентов Latvijas pasts по телефону 67008001 или 27008001 или по электронной почте info@pasts.lv.