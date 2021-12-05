Вс, 5.12.2021
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Минздрав: право не заразиться важнее права удобно использовать банкомат

Банкомат ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Право людей на получение услуг в эпидемиологически безопасной среде и на максимальную защиту от рисков Covid-19 превышает право людей, не имеющих сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, на использование банкоматов наиболее удобным для себя способом, - такая позиция озвучена в ответе, подготовленном Министерством здравоохранения для бюро омбудсмена.

Представитель бюро омбудсмена Инета Пиляне ранее высказывала мнение, что необходимо найти решение в связи с запретом на использование банкоматов в крупных торговых центрах людьми без сертификатов Covid-19, поскольку это требование является несоразмерным ограничением доступа к собственности, противоречащим решению самого правительства, согласно которому ограничения на финансовые услуги не предусмотрены.

В ответе Минздрава подчеркивается, что торговые центры площадью более 1500 квадратных метров, которые работают только в эпидемиологически безопасной среде, не единственное место, где доступны банкоматы.

Таким образом, у людей есть альтернатива - использование банкоматов, расположенных на открытом воздухе или в небольших торговых точках.

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"Кроме того, необходимо иметь в виду, что государство обеспечивает бесплатную вакцинацию для всех, поэтому каждый человек волен выбирать, использовать ли услуги, предоставляемые в эпидемиологически безопасной среде, или же только услуги, доступные без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в проекте письма, подготовленном Минздравом.

Как ранее сообщало Министерство экономики, во время действия режима чрезвычайного положения решение о зоне расположения банкоматов и пакоматов на территории торговых центров принимается торговыми центрами и владельцами упомянутых устройств. В министерстве пояснили, что в ходе дискуссий по разработке правил торговли во время режима чрезвычайного положения в связи с Covid-19 обсуждались в том числе вопросы размещения банкоматов, посылочных автоматов и аналогичных устройств самообслуживания в торговых центрах.

Министерство экономики также обсудило вопрос о доступности банкоматов с Ассоциацией финансовой отрасли, которая указала, что проблем с банкоматами для снятия наличных по сути нет.


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