Минздрав: право не заразиться важнее права удобно использовать банкомат

Представитель бюро омбудсмена Инета Пиляне ранее высказывала мнение, что необходимо найти решение в связи с запретом на использование банкоматов в крупных торговых центрах людьми без сертификатов Covid-19, поскольку это требование является несоразмерным ограничением доступа к собственности, противоречащим решению самого правительства, согласно которому ограничения на финансовые услуги не предусмотрены.

В ответе Минздрава подчеркивается, что торговые центры площадью более 1500 квадратных метров, которые работают только в эпидемиологически безопасной среде, не единственное место, где доступны банкоматы.

Таким образом, у людей есть альтернатива - использование банкоматов, расположенных на открытом воздухе или в небольших торговых точках.

"Кроме того, необходимо иметь в виду, что государство обеспечивает бесплатную вакцинацию для всех, поэтому каждый человек волен выбирать, использовать ли услуги, предоставляемые в эпидемиологически безопасной среде, или же только услуги, доступные без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в проекте письма, подготовленном Минздравом.

Как ранее сообщало Министерство экономики, во время действия режима чрезвычайного положения решение о зоне расположения банкоматов и пакоматов на территории торговых центров принимается торговыми центрами и владельцами упомянутых устройств. В министерстве пояснили, что в ходе дискуссий по разработке правил торговли во время режима чрезвычайного положения в связи с Covid-19 обсуждались в том числе вопросы размещения банкоматов, посылочных автоматов и аналогичных устройств самообслуживания в торговых центрах.