Пандемия не заканчивается, как все думали раньше. Чего ожидать теперь?

В то же время необходимо будет адаптироваться к новой реальности и признать, что прежние представления о возвращении к "нормальной жизни" могут больше не быть актуальными. Испанский грипп однажды просто исчез после четырех-пяти лет пандемии, но нет оснований ожидать, что это произойдет и в этот раз.

Гирт Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня, признает: "Нужно учитывать, что это заболевание будет, так сказать, не эпидемическим, а эндемическим -

несомненно, эта болезнь носит сезонный характер и сезонно будет возвращаться, но мы надеемся, что сможем гораздо лучше бороться с ней.

Относительно того, что это будет означать для нашей повседневной жизни, Думпис привел в пример опыт Дании и Швеции - там заболеваемость растет, но больницы не переполнены, а ограничения сменяются периодами послаблений: "Пока мы с интересом наблюдаем за этими странами, и появился сценарий будущего. Что мы живем нормальной жизнью, но в один месяц, к примеру, не уходим в локдаун, а начинаем носить маски и работать из дома. Когда волна пройдет, возвращаемся к привычной жизни и время от времени, возможно, ревакцинируемся".

Однако затяжной кризис также означает усталость населения и высокий уровень смертности, который в настоящее время составляет десятки случаев смерти от Covid-19 в день. Профессор Латвийского университета Ивар Аустерс признает, что это подтверждают и показатели объективного риска, и его оценка на период ковида с 2020 года по весну-лето этого года.

Люди не особо верят статистике, считает Аустерс, но изменить это способны история и собственный опыт, а также четкие и решительные действия правительства. "Одна из вещей, на которую можно попытаться повлиять извне - это начать думать в долгосрочной перспективе. Потому что сегодняшняя ситуация - лишь краткосрочные решения", - считает Аустерс.

Однако долгосрочное присутствие вируса требует и других форм готовности. Тем не менее межведомственная группа по координации кризисного управления Covid-19 на самом деле не смотрит в далекое будущее, поскольку даже многие текущие решения начинают буксовать во встречах, конфликтах интересов и пр. "Если посмотреть на нашу кампанию вакцинации, можно увидеть, что она идет волнами. Мы за короткое время наращиваем огромные мощности по вакцинации, спрос падает, мы снова ликвидируем все, что построили, сокращаем объемы. Затем приближается осенняя волна, снова эти решения. И очень сложно спланировать и построить систему, если она у нас такая", - говорит директор Госканцелярии и руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис.

Как развивать систему здравоохранения в условиях присутствия ковида в будущем, Минздрав все-таки планирует. Практический результат - увеличение вместимости больниц для приема 3000 пациентов с ковидом, когда это необходимо. Однако не менее важны другие уровни лечения. Например, семейным врачам давно требуется еще один помощник - третья медсестра. В разговоре с De Facto в начале осени это подчеркнула и семейный врач, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.