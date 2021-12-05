Температура воздуха уже упала до -16 градусов

Это самый большой мороз в стране с марта этого года.

На большей части Видземе и на севере Латгалии воздух охладился до -13...- 15 градусов. Теплее всего в Курземе, где в 17:00 градусники показывали -5...- 7 градусов. В воскресенье вечером температура воздуха в столице упала до -11 градусов тепла.

В понедельник, 6 декабря, облака закроют небо частично, во многих местах будет солнечно. Местами пройдет небольшой снег, а на западном побережье Рижского залива возможен сильный снегопад.

В Риге в понедельник ожидается небольшая или переменная облачность, без значительных осадков. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, а днем не поднимется выше -9 градусов.

По прогнозам LVĢMC, в ближайшие ночи столбик термометра в некоторых местах опустится до -20 градусов, в некоторых местах даже до -25 градусов, днем ​​температура воздуха в основном будет оставаться ниже -5 градусов.

Самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в начале декабря на территории Латвии, составила -29,5 градусов 7 декабря 1959 года.

В 21 веке в Латвии не был побит ни один декабрьский рекорд холода, в то время как новый рекорд тепла был установлен 16 декабря.