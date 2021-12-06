С понедельника работодатели могут добровольно проверять сотрудников на Covid-19

Если работодатель организует такое тестирование, он также должен разработать процедуры проведения тестирования: ход тестирования, мониторинг его качества, фиксацию результатов тестирования, а также действия в случае положительного теста.

Сотрудник с положительным результатом теста должен быть отстранен от работы, а другие сотрудники, которые были с ним в тесном контакте в течение последних трех дней, например, работали в одном помещении или принимали участие в совместном собрании, считаются контактными лицами. В таких случаях работодатель должен проинформировать контактных лиц, организовать их ежедневное тестирование или отправить на домашний карантин.