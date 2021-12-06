В Латвии выявлены первые случаи омикрон-штамма коронавируса
E.Gulbja laboratorija в субботу констатировала двух пациентов, заразившихся омикрон-штаммом Covid-19, сообщает агентство LETA.
E.Gulbja laboratorija в субботу констатировала двух пациентов, заразившихся омикрон-штаммом Covid-19, сообщает агентство LETA.
Образцы слюны в субботу сдали прибывающие в аэропорту "Рига".
В ходе первичного тестирования выяснилось, что образцы не соответствуют дельта-штамму, в связи с чем было проведено дополнительное исследование слюны - секвенирование вируса по методу Сэнгера.
О полученных результатах проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Как указали в E.Gulbja laboratorija, дальнейшее исследование образцов будет осуществлено согласно алгоритму, установленному SPKC и Национальной референтной лабораторией.
Напомним, в ЮАР 24 ноября был констатирован новый штамм Covid-19 с большим числом мутаций, что, возможно, привело к росту числа случаев заболевания в стране. Для обозначения штамма вируса ему дали название "омикрон".
Распространение нового штамма уже привело к предупреждениям, что в ближайшие месяцы более половины новых случаев Covid-19 в Европе могут быть случаи этого штамма.