Пн, 6.12.2021
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В Латвии выявлены первые случаи омикрон-штамма коронавируса

Люди в аэропорту "Рига". Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

E.Gulbja laboratorija в субботу констатировала двух пациентов, заразившихся омикрон-штаммом Covid-19, сообщает агентство LETA.

Образцы слюны в субботу сдали прибывающие в аэропорту "Рига".

В ходе первичного тестирования выяснилось, что образцы не соответствуют дельта-штамму, в связи с чем было проведено дополнительное исследование слюны - секвенирование вируса по методу Сэнгера.

О полученных результатах проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как указали в E.Gulbja laboratorija, дальнейшее исследование образцов будет осуществлено согласно алгоритму, установленному SPKC и Национальной референтной лабораторией.

Напомним, в ЮАР 24 ноября был констатирован новый штамм Covid-19 с большим числом мутаций, что, возможно, привело к росту числа случаев заболевания в стране. Для обозначения штамма вируса ему дали название "омикрон".

Распространение нового штамма уже привело к предупреждениям, что в ближайшие месяцы более половины новых случаев Covid-19 в Европе могут быть случаи этого штамма.


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