Филиппу Киркорову грозит арест

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступили 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях и составленных ГИБДД по Москве, в отношении Киркорова Филиппа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ)"
Согласно закону неуплата штрафа приведет к его увеличению в два раза, либо административному аресту сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
В суде не сообщили, за какое именно правонарушение 90 раз был оштрафован Киркоров. Рассмотрение назначено на 14 декабря. В СМИ данную ситуацию Филипп Бедросович пока никак не прокомментировал.
Ранее артист рассказал журналистам, что привился от коронавируса летом. Вакциной "Спутник V" Филипп Бедросович не прививался, но уточнил, что сделал бы это, если бы необходимость коснулось его в России, а так на тот момент он был в Греции.