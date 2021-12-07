Филиппу Киркорову грозит арест

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступили 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях и составленных ГИБДД по Москве, в отношении Киркорова Филиппа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ)"

Согласно закону неуплата штрафа приведет к его увеличению в два раза, либо административному аресту сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В суде не сообщили, за какое именно правонарушение 90 раз был оштрафован Киркоров. Рассмотрение назначено на 14 декабря. В СМИ данную ситуацию Филипп Бедросович пока никак не прокомментировал.