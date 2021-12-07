Представители Хлебниковой рассказали о ее состоянии

"Очень много сплетен и вбросов на тему состояния Марины Арнольдовны (от сгоревших роговиц до "очевидцев"-докторов и мнимых знакомых, с которыми она якобы переписывалась и общалась", - гласит информация в Instagram-аккаунте звезды.

Команда Хлебниковой призвала не верить слухам и провокациям со стороны якобы очевидцев. Информация в СМИ не является правдивой, а появляется она исключительно от незнания ситуации. Напомним, семья певицы не дает никаких комментариев: "Мы, как представители Марины, призываем всех журналистов уважать право семьи на частную жизнь".

О состоянии Хлебниковой: "Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений".

К Хлебниковой пускают только родных и никаких посторонних лиц (друзей, очевидцев, сторонних врачей или журналистов).

"Еще раз повторимся, ни один телеканал, интернет-журнал и т. д. не знают о состоянии Марины, поэтому и выпускают непроверенную информацию!" - подытожили представители.