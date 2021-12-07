Представители Хлебниковой рассказали о ее состоянии
В СМИ регулярно появлялась противоречивая информация о самочувствии 56-летней певицы Марины Хлебниковой. Накануне ее представители вышли на связь в соцсетях.
В СМИ регулярно появлялась противоречивая информация о самочувствии 56-летней певицы Марины Хлебниковой. Накануне ее представители вышли на связь в соцсетях.
"Очень много сплетен и вбросов на тему состояния Марины Арнольдовны (от сгоревших роговиц до "очевидцев"-докторов и мнимых знакомых, с которыми она якобы переписывалась и общалась", - гласит информация в Instagram-аккаунте звезды.
Команда Хлебниковой призвала не верить слухам и провокациям со стороны якобы очевидцев. Информация в СМИ не является правдивой, а появляется она исключительно от незнания ситуации. Напомним, семья певицы не дает никаких комментариев: "Мы, как представители Марины, призываем всех журналистов уважать право семьи на частную жизнь".
О состоянии Хлебниковой: "Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений".
К Хлебниковой пускают только родных и никаких посторонних лиц (друзей, очевидцев, сторонних врачей или журналистов).
"Еще раз повторимся, ни один телеканал, интернет-журнал и т. д. не знают о состоянии Марины, поэтому и выпускают непроверенную информацию!" - подытожили представители.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре, серьезные проблемы со зрением. У певицы был диагностирован ожог роговицы глаза, а также заражение тканей лица.