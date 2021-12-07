США готовят "чертовски агрессивные" санкции для России

Как указывают информационные источники, планируемые акции включают в себя ограничения для приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в том числе олигархов, а также мероприятия, направленные против банков и энергетических компаний и санкции против госдолга России.

В качестве наиболее агрессивного шага обсуждается отключение России от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Окончательное решение по поводу того, какие санкции установить и в каких условиях их можно было ввести, пока что не принято, так как США хотят согласовать свои действия со странам Европы.

"Мы создали чертовски агрессивный план", - указал один из информационных источников.

Источник также раскрыл, что Россию предупреждали, что если она вторгнется в Украину, то США и Европа направят против нее одни из самых суровых экономических санкций, введенных когда-нибудь по отношению к какому-либо государству.