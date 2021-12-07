США готовят "чертовски агрессивные" санкции для России
Власти США начали готовить новый проект санкций, цель которых - удержать Россию от вторжения в Украину, сообщает CNN.
Власти США начали готовить новый проект санкций, цель которых - удержать Россию от вторжения в Украину, сообщает CNN.
Как указывают информационные источники, планируемые акции включают в себя ограничения для приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в том числе олигархов, а также мероприятия, направленные против банков и энергетических компаний и санкции против госдолга России.
В качестве наиболее агрессивного шага обсуждается отключение России от международной системы банковских расчетов SWIFT.
Окончательное решение по поводу того, какие санкции установить и в каких условиях их можно было ввести, пока что не принято, так как США хотят согласовать свои действия со странам Европы.
"Мы создали чертовски агрессивный план", - указал один из информационных источников.
Источник также раскрыл, что Россию предупреждали, что если она вторгнется в Украину, то США и Европа направят против нее одни из самых суровых экономических санкций, введенных когда-нибудь по отношению к какому-либо государству.
В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США и Евросоюз рассматривают установление санкций на российские банки и Фонд прямых инвестиций РФ. Кроме того, рассматривается возможность установления ограничений на конвертацию рубля в другие валюты и по отношению на покупку долговых обязательств России на вторичном рынке.