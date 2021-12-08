Нужны ли Латвии более строгие ограничения? Объясняет эпидемиолог

Он пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась - заболеваемость не снижается, но значительного роста также нет. "На этом фоне, конечно, политики, торговцы, представители самых разных сфер заинтересованы в послаблениях, но это было бы преждевременно", - сказал эпидемиолог.

Он обратил внимание на то, что если удастся дождаться и провести Рождество с более низким уровнем заболеваемости, то 11 января будет больше шансов отменить режим чрезвычайной ситуации в стране.

На Рождество профессор "не запрещает" латвийцам встречаться с членами семьи и близкими родственниками, но призывает не посещать массовые мероприятия и не выезжать за границу, особенно из-за распространения омикрон-штамма Covid-19.

На просьбу прокомментировать опасность омикрона специалист признал, что он очень мало изучен. В настоящее время существуют большие опасения, что омикрон-штамм может оказаться более заразным, чем дельта, но нет объективных оснований полагать, что он может быть более патогенным или опасным для здоровья.

Он предсказал, что первые результаты лабораторных исследований способности иммунной системы человека и антител нейтрализовать новый вариант вируса могут появиться уже на этой или следующей неделе.

Эксперт выразил поддержку и согласился с призывом премьер-министра Кришьяниса Кариньша перейти на использование в общественных местах респираторов типа FFP2, поскольку они безопаснее обычных тканевых масок и могут защитить от Covid-19 не только окружающих, но в некоторой степени и самого пользователя маски.