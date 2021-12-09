Рассматривают возможность обязать всех въезжающих в Латвию сдавать тест на Covid-19

По мнению премьера, было неправильным, что на заседании правительства, которым он сам не руководил, шла речь только о тестировании прибывающих в аэропорту до или после путешествия, но не рассматривался третий вариант - возложить обязанность сдавать тест на Covid-19 в определенное время после прибытия в Латвию.

"Это должно быть сделано и зафиксировано в так называемом ковид-паспорте.

Это стопроцентно контролируемое мероприятие.

Я думаю, что это в наших общих интересах - как самого путешественника, так и, конечно, остального общества - членов их семей, близких и коллег по работе", - отметил Кариньш.

По его словам, эксперты сейчас работают над тем, чтобы выступить с предложением, каким образом это требование будет введено.

Глава правительства добавил, что сейчас добровольно тест на Covid-19 в аэропорту после прибытия в Латвию сдает очень мало людей, что создает высокие риски эпидемиологической безопасности.

Политик также в очередной раз призвал каждого жителя Латвии вакцинироваться против Covid-19, а также призвал не бояться получения бустерной дозы, если прошел определенный срок после получения основного курса вакцинации.

Также Кариньш призвал жителей, в случае ощущения хотя бы малейших симптомов Covid-19 делать антигенный самотест или так называемый слюнный тест.

"Если человек чувствует себя немного заболевшим, этот быстрый тест станет первым индикатором, являются ли эти симптомы симптомами ковида или чего-то другого", - сказал премьер.

На просьбу уточнить, означает ли это, что людям такие тесты придется покупать самим, Кариньш пояснил, что

сейчас идет работа над порядком, как доставить жителям закупленные государством антигенные тесты, доставка которых ожидается в течение ближайших дней.