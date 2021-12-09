Неочищенная крыша машины грозит штрафом за перевозку незакрепленного багажа

Несмотря на то, что в столице снега не было уже несколько дней подряд, у многих машин по-прежнему основательная снежная шапка на крыше. Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис передаче "900 секунд" телеканала TV3 указал, что на выходных, когда обещают оттепель, это может стать опасным.

"В тот момент эта шапка оттает и так хорошо на машине держаться не будет. Если человек резко затормозит, то вся эта куча, которая на крыше, будет у него на лобовом стекле. Если там будет лед, то он сломает щетки дворников. Водитель как минимум на несколько секунд совершенно ослепнет", - отметил Ирбитис.

Если обойти стоянки, например, в Плявниеках, то видно, что водители допускают и другие ошибки. Например, есть машины, у которых снегом занесены номерные знаки. Они должны быть видимы всегда, поэтому полицейский может наказать штрафом. Это может быть как предупреждение, так и 10 евро.

Штраф за неочищенную машину в Латвии не предусмотрен, однако, если снежная шапка на крыше авто основательная, дорожная полиция может оштрафовать за перевозку незакрепленного груза.

"Могут возникнуть неприятности с полицией - номер же не виден! Это прямое нарушение, так как номерные знаки автомобиля должны быть видны при любых условиях. Конечно, полицейский ничего не скажет во время ужасного снегопада", - отметил Ирбитис, добавив, что снег очищать нужно и со всего лобового стекла и боковых окон.

"У пешеходных переходов, на перекрестках человек может не увидеть пешехода, может не заметить другой приближающийся автомобиль. Поэтому нехватка видимости очень, очень опасна", - обратил внимание Ирбитис.