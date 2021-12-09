В Эстонии в результате огнестрельного ранения погиб солдат-срочник
Во вторник в Эстонии после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник, пишет Rus.Postimees.
Во вторник в Эстонии после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник, пишет Rus.Postimees.
По предварительным данным, солдат погиб от пули, выпущенной из служебного оружия.
Труп срочника обнаружили его сослуживцы, после чего на место вызывали скорую помощь и полицию.
Родственники солдата извещены о его смерти, Силы обороны оказывают им психологическую помощь.
Силы обороны выражают соболезнование семье, друзьям и сослуживцам солдата, а также просят уважать траур семьи.