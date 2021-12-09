Чт, 9.12.2021
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Гунтарс Левицс, глава правления Clean R

В Эстонии в результате огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

Солдаты-срочники. ФОТО: Meelis Meilbaum

Во вторник в Эстонии после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник, пишет Rus.Postimees.

По предварительным данным, солдат погиб от пули, выпущенной из служебного оружия.

Обстоятельства указывают на то, что в момент случившегося он находился один.

Труп срочника обнаружили его сослуживцы, после чего на место вызывали скорую помощь и полицию.

Родственники солдата извещены о его смерти, Силы обороны оказывают им психологическую помощь.

Силы обороны выражают соболезнование семье, друзьям и сослуживцам солдата, а также просят уважать траур семьи.


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