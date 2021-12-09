В Эстонии в результате огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

По предварительным данным, солдат погиб от пули, выпущенной из служебного оружия.

Обстоятельства указывают на то, что в момент случившегося он находился один.

Труп срочника обнаружили его сослуживцы, после чего на место вызывали скорую помощь и полицию.

Родственники солдата извещены о его смерти, Силы обороны оказывают им психологическую помощь.