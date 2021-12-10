Evergrande объявлен неплатежеспособным, но многое пока неясно

Объявление Fitch знаменует собой самый важный момент кризиса девелопера недвижимости. Другие компании в секторе недвижимости Китая также столкнулись с долговым кризисом, и это объявление усилило опасения по поводу потенциального воздействия банкротства Evergrande на экономику Китая.

Общий долг Evergrande составляет 300 миллиардов долларов, в понедельник, 6 декабря, компания не смогла выплатить 82,5 миллиона долларов по облигациям. Даже в среду компания все еще не произвела требуемый платеж.

Fitch заявляет, что компания не ответила на запрос о подтверждении платежа, поэтому можно предположить, что Evergrande вообще не производила его.

Ни компания, ни правительство Китая не подтвердили, что Evergrande столкнулась с неплатежеспособностью из-за долга, хотя в прошлую пятницу она "не смогла гарантировать погашение своих долгов" из-за процесса реструктуризации долга с участием местных властей.

В четверг, 9 декабря, стало известно, что другой застройщик, Kaisa, также не смог произвести платеж в размере 400 миллионов долларов, и компания была признана неплатежеспособной. Источники, знакомые с ситуацией, делятся, что Kaisa близка к заключению соглашения о неразглашении информации, который предполагает, что инвесторы не будут осведомлены о финансовом положении компании.

Долгие месяцы долговой кризис Evergrande был связан с международными рынками облигаций, где компания занимала крупные суммы. В настоящее время у Evergrande долг в размере 19 миллиардов долларов, а у Kaisa - 12 миллиардов долларов. Evergrande не производила ряд выплат по процентам с конца сентября, но избежала банкротства к этой неделе, осуществив платеж до окончания 30-дневного расширенного периода.

Глава компании Хай Каян отказался от плана по быстрому привлечению средств, срочно продав самые ценные активы компании, в том числе землю и различные проекты. По словам китайского финансового регулятора, "Каян хочет сохранить самые ценные активы Evergrande, чтобы продать их по хорошей цене, но этого не произойдет, учитывая напряженную ситуацию".

Evergrande также развернула кампанию по лоббированию, чтобы получить необходимые средства от государственных банков, чтобы избежать операционного краха.

Evergrande больше не комментировал эту ситуацию. Стоит отметить, что у компании более 800 девелоперских проектов, многие из которых финансируются за счет займов у самих покупателей жилья. Местные власти следят за тем, чтобы проекты Evergrande были завершены вовремя.