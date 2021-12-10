Пт, 10.12.2021
Творить, мыслить и жить - это вам не по райскому саду гулять Элина Малыгина, режиссер, художница, писательница
Элина Малыгина, режиссер, художница, писательница

Марину Хлебникову перевели в палату

На официальной странице певицы Марины Хлебниковой появилось сообщение, что состояние знаменитости стабилизировалось и ее перевели в палату. 

"Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова!" - указано в публикации. 

Известно, что к Хлебниковой до сих пор не пускают никого кроме родных и нельзя ничего передавать. Сообщается, что Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, "когда сочтет это нужным и возможным".

Представители исполнительницу отметили, что по известно им информации в ближайшее время на федеральных каналах будут выходить передачи с "фактами" и "неопровержимыми доказательствами" от якобы очевидцев. 

"Повторяем, никто кроме самой Марины Арнольдовны, ее официальных представителей и родственников не знает всех подробностей и причин. До сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено, одни домыслы, потому что за все время был дан только один комментарий в программе Андрея Малахова. Поэтому, наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста, и не верьте слухам!" - говорится в тексте. 

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре, серьезные проблемы со зрением. У певицы был диагностирован ожог роговицы глаза, а также заражение тканей лица.

Напомним, 18 ноября певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире.


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