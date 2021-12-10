Марину Хлебникову перевели в палату

"Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова!" - указано в публикации.

Известно, что к Хлебниковой до сих пор не пускают никого кроме родных и нельзя ничего передавать. Сообщается, что Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, "когда сочтет это нужным и возможным".

Представители исполнительницу отметили, что по известно им информации в ближайшее время на федеральных каналах будут выходить передачи с "фактами" и "неопровержимыми доказательствами" от якобы очевидцев.

"Повторяем, никто кроме самой Марины Арнольдовны, ее официальных представителей и родственников не знает всех подробностей и причин. До сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено, одни домыслы, потому что за все время был дан только один комментарий в программе Андрея Малахова. Поэтому, наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста, и не верьте слухам!" - говорится в тексте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре, серьезные проблемы со зрением. У певицы был диагностирован ожог роговицы глаза, а также заражение тканей лица.