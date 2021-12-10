Выяснены пять кандидатов на титул "Человека Европы в Латвии"

На титул выдвинуты историк искусства, живописец и бывший директор Рундальского замка Имант Ланцманис, журналист-исследователь, соучредитель центра независимой исследовательской журналистики Re: Baltica Инга Сприньге, президент компании Latvijas Mobilais telefons, ученый и инженер Юрис Бинде, директор Краславской средней школы "Варавиксне" Мария Мичкевича и парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица.

Титул "Человек Европы в Латвии" присуждается человеку, который своим трудом внес значительный вклад в укрепление общих европейских ценностей в Латвии и укрепление имиджа Латвии в Европе.

Обладатель титула определяется публичным голосованием, которое традиционно проводится в конце года.