Сб, 11.12.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Финляндия укрепляет границы: военная техника обойдется в 8,5 млрд долларов

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

"Наши северные соседи, финны, внесли крупнейший за все время вклад в защиту. За 8,5 млрд евро они купят 64 истребителя пятого поколения, что, по мнению экспертов, важно для безопасности всего нашего региона", - сообщило вечером в пятницу, 10 декабря, эстонское СМИ err.ee.

В дополнение к 64 истребителям Lockheed Martin F35 Финляндия закупит 200 крылатых ракет; Это крупнейшее военное соглашение в истории Финляндии, сообщает эстонское телевидение.

"Новые эсминцы будут играть ключевую роль в обороне Финляндии. Они защитят население от нападения с воздуха и поддержат боевые возможности сухопутных и военно-морских сил", - заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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В тендере на поставку новых истребителей приняли участие пять компаний из Америки и Европы. Эстонские специалисты также с интересом следили за конкурсом.

По словам директора Национального центра инвестиций в оборону Магнуса Валдемара Саара, финны начали подготовку к конкурсу семь лет назад, и на всех этапах соревнований были обеспечены равные условия для участников. "В последнем этапе участвовали два американских производителя, Boeing и Lockhead Martin, а также шведская SAAB, и, насколько я понимаю, этот раунд соревнований доказал неоспоримое техническое превосходство F35", - добавил Саар.

"Конечно, истребители недешевые, но Финляндия богатая страна и может себе это позволить", - сказал Калев Стоичеку, исследователь Центра обороны и безопасности Эстонии.

В настоящее время на вооружении финских ВВС находятся истребители другого американского производителя - Boing's Hornet. В конце этого десятилетия они будут заменены на F35.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет считает, что укрепление и наращивание оборонного потенциала соседних стран приносит пользу и Эстонии, поскольку обеспечивает большую безопасность. "Покупка Финляндией новых истребителей, несомненно, важна для всего нашего региона", - сказал Лаанет.


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