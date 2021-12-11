Финляндия укрепляет границы: военная техника обойдется в 8,5 млрд долларов

В дополнение к 64 истребителям Lockheed Martin F35 Финляндия закупит 200 крылатых ракет; Это крупнейшее военное соглашение в истории Финляндии, сообщает эстонское телевидение.

"Новые эсминцы будут играть ключевую роль в обороне Финляндии. Они защитят население от нападения с воздуха и поддержат боевые возможности сухопутных и военно-морских сил", - заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

В тендере на поставку новых истребителей приняли участие пять компаний из Америки и Европы. Эстонские специалисты также с интересом следили за конкурсом.

По словам директора Национального центра инвестиций в оборону Магнуса Валдемара Саара, финны начали подготовку к конкурсу семь лет назад, и на всех этапах соревнований были обеспечены равные условия для участников. "В последнем этапе участвовали два американских производителя, Boeing и Lockhead Martin, а также шведская SAAB, и, насколько я понимаю, этот раунд соревнований доказал неоспоримое техническое превосходство F35", - добавил Саар.

"Конечно, истребители недешевые, но Финляндия богатая страна и может себе это позволить", - сказал Калев Стоичеку, исследователь Центра обороны и безопасности Эстонии.

В настоящее время на вооружении финских ВВС находятся истребители другого американского производителя - Boing's Hornet. В конце этого десятилетия они будут заменены на F35.