Вс, 12.12.2021
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Давид, эксперт моды

В воскресенье будет облачно, возможны небольшой снег и дождь

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, ожидаются небольшой снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими. Будет дуть слабый ветер. В Видземе, Латгале и Селии ожидается туман, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит 0...+3 градуса.

В Риге значительных осадков не прогнозируется, будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха составит +1...+2 градуса.

Галерея: Сосульки в Риге


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