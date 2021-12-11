В воскресенье будет облачно, возможны небольшой снег и дождь
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, ожидаются небольшой снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, ожидаются небольшой снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
Дороги будут скользкими. Будет дуть слабый ветер. В Видземе, Латгале и Селии ожидается туман, сообщает агентство LETA.
Максимальная температура воздуха составит 0...+3 градуса.
В Риге значительных осадков не прогнозируется, будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха составит +1...+2 градуса.
Галерея: Сосульки в Риге