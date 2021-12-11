Украина: Россия перекрыла 70% Азовского моря в районе Крыма

Российский флот, по всей видимости, планирует учения по стрельбе в Азовском море недалеко от украинских портовых городов Мариуполь, Бердянск и Геническ, говорится в заявлении украинского ВМФ.

Российская сторона пока не подтвердила эту информацию.

В четверг российские пограничники обвинили корабль украинского ВМС "Донбасс" в приближении к Керченскому проливу без разрешения России. Правительство РФ назвало это опасной провокацией, Украина отвергла обвинения, заявив, что судно не покидало территориальных вод страны.

Азовское море - внутреннее море, на восточной стороне которого находится Россия, а на западе - Украина. Керченский пролив соединяет его с Черным морем.