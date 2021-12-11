Где в Латвии больше всего болеют коронавирусом? Новая статистика

Кумулятивная заболеваемость за две недели на 100 000 населения в Латвии снизилась до 503,8 случая. По расчетам LETA, в муниципалитете Гулбене этот уровень за последние сутки снизился с 1335,4 до 1182,5 случаев, что более чем вдвое превышает средний показатель по стране.

В Саласпилсском крае двухнедельная заболеваемость на 100 000 населения увеличилась с 848,3 до 905,2 случая, что превышает средний показатель по стране больше, чем на половину.

В целом, средний уровень заболеваемости по стране превышен в 18 муниципалитетах и, помимо двух упомянутых, он также выше в Саулкрастском, Кекавском и Вентспилсском районах, Вентспилсе, Вараклянском, Адажском, Сигулдском, Диенвидкурземском, Олайнском, Цесисском и Ропажском районах, Риге, Алуксненском и Кулдигском районах, Лиепае и Мадонском районе.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей - теоретический показатель, который позволяет проводить сравнения между районами с разным населением и не указывает на конкретное количество заболевших.

Из 805 новых случаев заражения Covid-19, выявленных за прошлый день, 34% или 274 зарегистрированы в Риге. За последние 14 дней количество заболевших в столице увеличилось до 3409 человек.

И в Лиепайском, и в Валмиерском самоуправлениях вчера было зафиксировано по 36 новых заболевших, в Бауском районе - 30 заболевших, в Вентспилсе - 27, в Цесисском и Саласпилсском районах - по 24, в Юрмале - 22, в Огрском районе - 20, в ряде других муниципалитетов новых заболевших меньше. В Балвском и Ливанском районах новых случаев Covid-19 не обнаружено.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 3409, Даугавпилсе и Лиепае - по 372, в Валмиерском районе - 252, Елгаве - 249, Цесисском районе - 236, Гулбенском районе - 232, в Юрмале - 227.

Общее количество инфицированных, зарегистрированных в 23 муниципалитетах Латвии за последние две недели, в пятницу уменьшилось, а в 17 муниципалитетах - возросло, больше всего - в Риге, на 27 жителей.

Из выявленных вчера новых случаев заболевания 166 - у людей в возрасте от 30 до 39 лет, 163 - в возрасте от десяти до 19 лет, 121 - до девяти лет, в других возрастных группах заболевших меньше.