Глава английского МИД: Запад должен объединиться против авторитаризма

Министры иностранных дел семи богатейших стран мира собрались на северо-западе Англии в Ливерпуле. Двухдневная встреча - последнее очное мероприятие за годичное председательство Великобритании в G7. В следующем году председательствовать будет Германия.

В повестку дня министерства входит концентрация российских войск у границы с Украиной, а также противостояние с Китаем, ограничение амбиций ядерной программы Ирана и кризис в Мьянме, управляемой военной хунтой.

"Мы должны объединиться в решительной борьбе против агрессоров, которые пытаются ограничить границы свободы и демократии", - сказал Трасс в своем вступительном слове, не упоминая конкретные страны.

Накануне встречи министр иностранных дел Великобритании выразила желание способствовать более тесным отношениям между странами G7 в области торговли, инвестиций, технологий и безопасности, "чтобы мы могли защищать и продвигать свободу и демократию во всем мире".

В среду она предупредила Россию, что та совершит "стратегическую ошибку", если вторгнется в Украину. Президент США Джо Байден сделал аналогичное предупреждение на этой неделе в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

На июньском саммите G7 Байден попытался занять более жесткую коллективную позицию в отношении Китая и России, а на этой неделе США, Великобритания и Австралия объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Глава МИД Великобритании сказала, что

Запад должен работать над уменьшением "стратегической зависимости" ряда стран с низким и средним уровнем доходов от стран, враждебных Западу, и на саммите она будет стремиться увеличить финансирование инфраструктурных и технологических проектов в этих странах.

"Большая семерка" и ее союзники должны предложить "альтернативу неустойчивым займам из стран с нерыночной экономикой", таких как Китай, заявило британский МИД.

Трасс на саммите представит ​​возглавляемую Великобританией инициативу "Ускоритель устойчивых инвестиций в Африке", которая направлена ​​на стимулирование инвестиций на "наиболее уязвимые рынки Африки". Это поможет G7 выполнить свое обязательство в течение следующих пяти лет инвестировать более 80 миллиардов долларов (71 миллиард евро) в африканский частный сектор для содействия устойчивому экономическому развитию, говорится в сообщении министерства.

Министры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) впервые примут участие в саммите G7 в воскресенье. На сессии с участием министров ASEAN будут обсуждены вопросы по вакцинам против Covid-19, финансам и гендерному равенству.

В качестве специальных гостей во встрече также примут участие представители Южной Кореи, Австралии, ЮАР и Индии.

Во время саммита в пятницу Трасс встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.