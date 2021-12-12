Шифрин обратился к Муцениеце на латышском в эфире Первого канала

Жюри этого выпуска: Светлана Захарова, Ефим Шифрин, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Латвийская актриса Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер по произведению Н.В. Гоголя "Вий". Ефим Шифрин не смог сдержать своего восхищения: "Как после этого заснуть?".

Юморист заметил, что его с Агатой роднит "землячество" и обратился к актрисе на латышском языке.

"Mēs esam no Rīgas. Мы из Риги. И хотя жюри должны быть объективными, я не могу свою землячку не отметить. Замечательное актерское исполнение. Очень легло на этно-фолк Манижы", - сказал Шифрин.

Татьяна Навка и Татьяна Тарасова согласились с тем, что актерское мастерство было на высшем уровне. Но Татьяна Анатольевна попросила Агату последить "за ногой от колена до стопы". Ее очень раздражал этот момент, а потому она не могла поставить высший бал за технику.

Максим Траньков согласился, что здесь недостатки Агаты были прикрыты элементами номера и эффектным образом.

Ранее Муцениеце посвятила новый номер на шоу "Ледниковый период" своей маме. В начале выступления она даже позвонила ей по видеосвязи прямо со льда.

По итогу Агата Муцениеце и Александр Энберт вышли на третье место в турнирной таблице. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев расположились на последнем месте.

На восьмом месте - Дарья Мельникова и Максим Маринин, на седьмом - Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Шестыми стали Евгения Медведева и Даня Милохин, пятыми - Яна Хохлова и Гела Месхи. Четвертая строчка у Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова.

На втором месте - Оксана Домнина и Кирилл зайцев. Первыми в выпуске стали Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт