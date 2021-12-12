Вс, 12.12.2021
Глупо думать, что война ограничится одной нацией представитель западной разведки
представитель западной разведки
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Представители оппозиции требуют отставки главы МВД Голубевой

Мария Голубева ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Депутат от партии "Закон и порядок" Карина Спруде вместе с другими членами оппозиции подала требование о выражении недоверия министру внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!") в связи с краткосрочным задержанием депутата Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") за нарушения правил эпидемиологической безопасности.

Заявление подписали депутаты Спруде, Юлия Степаненко ("Латвия на первом месте"), Иева Крапане, Марис Можвилло ("За человечную Латвию"), Любовь Швецова ("ЛПМ"), Ральф Немиро, Янис Урбанович ("Согласие"), Гобземс, Янис Кришанс и Регина Лочмеле ("Согласие").

В заявлении говорится о том, что статья 29 Конституции, среди прочего, предусматривает, что члена Сейма нельзя арестовать, обыскать или иным образом ограничить его личную свободу без согласия Сейма. В то же время в этой статье предусмотрено, что член Сейма может быть арестован, если он будет задержан в момент совершения преступления.

Политики указывают, что в подчинении МВД находится Государственная полиция, которая осуществляла краткосрочное задержание Гобземса.

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Как сообщалось, неприкосновенность депутата Сейма не дает политику права на нарушение закона, а полиция в правовом государстве обязана прекратить нарушение какой-либо правовой нормы, сообщил эксперт по конституционному праву Янис Плепс.

Он указал, что необходимо учитывать ряд основных принципов, один из которых заключается в том, что если полиция или другие правоохранительные органы наблюдают административное правонарушение или уголовное деяние, они имеют полное право принять меры для его прекращения и предотвращения, в том числе путем применения административного задержания, если оно необходимо, указал Плепс.

Эксперт по конституционному праву отметил, что депутат имеет неприкосновенность, но она не означает привилегии на совершение правонарушения и не означает, что в такой ситуации действия депутата не могут быть ограничены без согласия Сейма. "Полиция должна выполнять свои обязанности по обеспечению общественного порядка", - отметил юрист.

Комментируя значение слова "преступление" в статье 29 Конституции, которая гласит, что "член Сейма может быть помещен под стражу, если его поймают в момент совершения преступления", Плепс выразил согласие с другим экспертом по конституционному праву Эдгарсом Пастарсом в том, что понятия Конституции следует трактовать автономно и нельзя трактовать их согласно правовым актам более низкого статуса.

Плепс пояснил, что вышеупомянутая норма содержит "закодированный принцип", согласно которому депутат может быть ограничен с целью приостановления совершения правонарушения в интересах общественной безопасности.

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Как уже сообщалось, Гобземс был задержан полицией в Тукумсе в понедельник утром, куда он прибыл на агитационном автобусе, чтобы начать разрекламированную акцию протеста.

Позже Гобземса освободили из полицейского участка и первоначально против него было возбуждено два административных процесса. Один процесс начат за несоблюдение законных требований должностных лиц, другой - за нарушение закона "О митингах, шествиях и пикетах".

В понедельник днем Гобземс прибыл в Вентспилс, где его снова задержала полиция. Поздно вечером его также краткосрочно задержали в Лиепае, где прошла очередная неофициальная акция протеста депутата.

Так как акции продолжились, полиция возбудила в отношении Гобземса 21 дело об административных правонарушениях в связи с возможными нарушениями на мероприятиях в городах Курземе и Земгале.

По словам начальника Государственной полиции Арманда Рукса, рекламируемые Гобземсом политические акции не были официально согласованы, поэтому полиция обратилась к депутату с просьбой прекратить незаконную деятельность, чего не произошло. Соответственно, Гобземс не выполнил законные требования полиции, что является административным правонарушением, пояснил Рукс.

"На мой взгляд, депутат должен быть примером для остального общества по соблюдению закона. Что делать, если имеет место грубое нарушение закона? Полностью ли допустима свобода действий? Определенно, нет. Это нелогично. Если ты депутат, тебе разрешено все то же, что и остальным жителям Латвии. Представьте себе ситуацию, если бы депутат вел машину в состоянии алкогольного опьянения и при этом отказался бы от экспертизы. Даже тогда его пришлось бы задержать и не было бы времени ждать решения Сейма", - пояснил Рукс.

Рукс отметил, что действия полиции не препятствовали работе Гобземса в качестве депутата, но единственная цель краткосрочного задержания заключалась в том, чтобы не допустить сбора большего количества людей во время чрезвычайной ситуации, когда в стране существуют риски эпидемиологической безопасности.


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