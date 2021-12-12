Представители оппозиции требуют отставки главы МВД Голубевой

Эксперт по конституционному праву отметил, что депутат имеет неприкосновенность, но она не означает привилегии на совершение правонарушения и не означает, что в такой ситуации действия депутата не могут быть ограничены без согласия Сейма. "Полиция должна выполнять свои обязанности по обеспечению общественного порядка", - отметил юрист.

Комментируя значение слова "преступление" в статье 29 Конституции, которая гласит, что "член Сейма может быть помещен под стражу, если его поймают в момент совершения преступления", Плепс выразил согласие с другим экспертом по конституционному праву Эдгарсом Пастарсом в том, что понятия Конституции следует трактовать автономно и нельзя трактовать их согласно правовым актам более низкого статуса.

Плепс пояснил, что вышеупомянутая норма содержит "закодированный принцип", согласно которому депутат может быть ограничен с целью приостановления совершения правонарушения в интересах общественной безопасности.

Как уже сообщалось, Гобземс был задержан полицией в Тукумсе в понедельник утром, куда он прибыл на агитационном автобусе, чтобы начать разрекламированную акцию протеста.

Позже Гобземса освободили из полицейского участка и первоначально против него было возбуждено два административных процесса. Один процесс начат за несоблюдение законных требований должностных лиц, другой - за нарушение закона "О митингах, шествиях и пикетах".

В понедельник днем Гобземс прибыл в Вентспилс, где его снова задержала полиция. Поздно вечером его также краткосрочно задержали в Лиепае, где прошла очередная неофициальная акция протеста депутата.

Так как акции продолжились, полиция возбудила в отношении Гобземса 21 дело об административных правонарушениях в связи с возможными нарушениями на мероприятиях в городах Курземе и Земгале.

По словам начальника Государственной полиции Арманда Рукса, рекламируемые Гобземсом политические акции не были официально согласованы, поэтому полиция обратилась к депутату с просьбой прекратить незаконную деятельность, чего не произошло. Соответственно, Гобземс не выполнил законные требования полиции, что является административным правонарушением, пояснил Рукс.

"На мой взгляд, депутат должен быть примером для остального общества по соблюдению закона. Что делать, если имеет место грубое нарушение закона? Полностью ли допустима свобода действий? Определенно, нет. Это нелогично. Если ты депутат, тебе разрешено все то же, что и остальным жителям Латвии. Представьте себе ситуацию, если бы депутат вел машину в состоянии алкогольного опьянения и при этом отказался бы от экспертизы. Даже тогда его пришлось бы задержать и не было бы времени ждать решения Сейма", - пояснил Рукс.