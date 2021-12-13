СГБ конфискует деньги у компаний, связанных с другом Путина Ротенбергом

Видео: Сюжет передачи De facto на латышском языке

Сообщается, что Ротенберг был фактическим другом Путина с детства, когда оба занимались борьбой. По мере роста власти Путина росло и богатство Ротенберга. Миллиардер вместе со своим братом Борисом владеет "СМП Банком" и крупнейшей в России компанией по строительству газопроводов и нефтепроводов "Стройгазмонтаж", которая также построила мост между Россией и оккупированным Крымом. За это Ротенберг получил от Путина орден Героя Труда.

После аннексии Крыма США сразу добавили братьев Ротенбергов в санкционный список. Поэтому принадлежащий им "СМП Банк" продал свои акции в латвийском банке, ныне известном как Industra. Спустя несколько лет Аркадий Ротенберг вошел в санкционный список Евросоюза.

В 2019 году СГБ возбудила два уголовных дела по обвинению в нарушении санкций Европейского Союза. Внимание привлекли три иностранные компании. Программе LTV неофициально известно, что двое из них были клиентами банка ABLV, третий - банка Industra.

Служба безопасности подозревала, что счета были использованы в интересах Ротенберга. Сам он не значился в реестрах компаний, но там были люди, связанные с ним.

Переводы были подозрительными, поэтому по запросу СГБ суды согласились конфисковать около четырех миллионов евро, полученных преступным путем.

"Поскольку доходы от преступной деятельности были конфискованы, 2 июня 2021 года СГБ решила закрыть одно из уголовных производств, в то время как второе расследование продолжается", - говорится в письменном комментарии СГБ.

De facto известно, что расследование в отношении Epaster Investments Limited прекращено. Ранее в Соединенных Штатах эта кипрская компания, принадлежащая двум сотрудникам "СМП Банка" была оштрафована почти на 1 миллион долларов в 2012 году вместе с "СМП Банком" за мошенничество на валютном рынке.

В прошлом году суд конфисковал 1,5 миллиона евро со счета Epaster в банке Industra.

Продолжается расследование в отношении двух клиентов ликвидируемого банка ABLV, деньги на счетах которых уже конфискованы.

Юрис Юрисс, главный прокурор Управления по координации борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры, считает, что необходимость конфискации денег в случаях нарушения международных санкций очевидна.

"Мы не можем и не должны оставлять в финансовой системе Латвии сомнительные средства лиц, которые находятся в санкционном списке ", - сказал прокурор.

Согласно передаче, в латвийских банках на данный момент арестовано более 600 миллионов евро. Правоохранительные органы выясняют, не имеют ли деньги криминального происхождения. Если доказательства показывают, что деньги могут быть "грязными", следователи могут попросить суд конфисковать деньги до того, как кто-либо будет осужден.

Юрисс говорит, что почти в 90% случаев суды соглашаются с мнением следователей и прокуроров.