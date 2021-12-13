В России на территории женского монастыря подросток устроил взрыв

По данным "Интерфакса", местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь.

По словам источника "Интерфакса", бомбу взорвал подросток, который ранее был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре.

СМИ сообщали, что нападавший умер от ран в больнице. Однако в Следственном комитете (СКР) через несколько часов после происшествия сообщили, что молодой человек находится в реанимации.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

Следственное управление СК по региону решает вопрос о возбуждении уголовного дела.