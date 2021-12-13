Пн, 13.12.2021
Кошечки - хорошо! Собачки - хорошо! Приюты - хорошо! А дети? А дети - это наше будущее, наше общество послезавтра. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
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В России на территории женского монастыря подросток устроил взрыв

В России в городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и ТАСС.

По данным "Интерфакса", местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь.

По словам источника "Интерфакса", бомбу взорвал подросток, который ранее был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре. 

СМИ сообщали, что нападавший умер от ран в больнице. Однако в Следственном комитете (СКР) через несколько часов после происшествия сообщили, что молодой человек находится в реанимации.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

Следственное управление СК по региону решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадали восемь человек, в том числе семь детей.


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