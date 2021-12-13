В России на территории женского монастыря подросток устроил взрыв
В России в городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и ТАСС.
В России в городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и ТАСС.
По данным "Интерфакса", местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь.
По словам источника "Интерфакса", бомбу взорвал подросток, который ранее был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре.
СМИ сообщали, что нападавший умер от ран в больнице. Однако в Следственном комитете (СКР) через несколько часов после происшествия сообщили, что молодой человек находится в реанимации.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.
Следственное управление СК по региону решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадали восемь человек, в том числе семь детей.