Руководитель больницы: необходимо понять, почему в Латвии так много смертей от Covid-19

Она считает, что важно не наказывать кого-то и искать виноватых, а понять, как действовать разумнее в подобной ситуации в будущем.

Говоря об управлении кризисом Covid-19 в стране, Шерна отмечает, что определенно необходим более глубокий анализ, чтобы понять, почему в Латвии так много умерших пациентов. Она признала, что вопрос о том, что правильно, а что нет, постоянно стоит на повестке дня.

"Мне кажется, что после первой волны потребовался более тщательный анализ, и этим летом нужно было разработать алгоритм, чтобы узнать, сколько пациентов с Covid-19 и сколько койко-мест открывают отделения Covid-19 в других больницах. На данный момент есть ощущение, что такого алгоритма нет. Поставили цель - открывать отделения Covid-19 во всех больницах, не спрашивая больницы и не считаясь с их помещениями и инфраструктурой, не анализируя загруженность пациентами с Covid-19 в других больницах, где эти отделения уже открыты", - сказала Шерна.

По ее мнению, инвестиции следовало направить во все больницы, а не только в университетские и региональные медицинские учреждения,

чтобы они могли навести порядок в своей инфраструктуре. Конечно, самой большой ошибкой было то, что в разгар кризиса сменили кризисного руководителя, то есть было начато расследование о закупках вакцин, сказала она. По словам заведующей больницей, Государственный секретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко была опытная и начала справляться с кризисом, поэтому "убрать ее с пути" было глупым решением.

По словам руководителя больницы, также плохо, что люди действительно работают на грани выгорания, поэтому большое количество специалистов покинули различные медицинские учреждения. В них остались люди, которые и без того работают за счет нехватки человеческих ресурсов, продолжают выполнять эту тяжелую работу и с 2020 года работают в условиях повышенного стресса. Следует отметить,

что отрасль здравоохранения в одиночку должна была решить все самые сложные вопросы,