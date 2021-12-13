Минздрав предлагает мотивировать 60-летних сделать бустерную прививку подарочными картами

Минздрав указывает, что ориентировочное финансирование, необходимое для такой меры, составит 23,725 миллиона евро.

Планируется, что человек старше 60 лет, получивший ревакцинацию, или его уполномоченный представитель смогут использовать одноразовую подарочную карту для покупки лекарств или медицинских устройств в латвийской аптечной сети на сумму 50 евро.

Минздрав отмечает, что людям старше 60 лет важно получить бустерную дозу, чтобы предотвратить госпитализацию, серьезные заболевания и смерть, учитывая, что первичная иммунизация ранее полученными вакцинами больше не может обеспечивать оптимальную иммунную защиту.