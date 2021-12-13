Пн, 13.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Минздрав предлагает мотивировать 60-летних сделать бустерную прививку подарочными картами

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Лицам старше 60 лет, сделавшим бустерную вакцину от Covid-19, можно выдавать подарочные карты в аптеку на 50 евро, предлагает Министерство здравоохранения.

Минздрав указывает, что ориентировочное финансирование, необходимое для такой меры, составит 23,725 миллиона евро.

Планируется, что человек старше 60 лет, получивший ревакцинацию, или его уполномоченный представитель смогут использовать одноразовую подарочную карту для покупки лекарств или медицинских устройств в латвийской аптечной сети на сумму 50 евро.

Минздрав отмечает, что людям старше 60 лет важно получить бустерную дозу, чтобы предотвратить госпитализацию, серьезные заболевания и смерть, учитывая, что первичная иммунизация ранее полученными вакцинами больше не может обеспечивать оптимальную иммунную защиту.

На данный момент бустерную вакцину в Латвии получили около 142 000 человек или 7,5% населения.


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