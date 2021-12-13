Путин рассказал, что подрабатывал таксистом
Президент России Владимир Путин рассказал, что после распада Советского Союза в 1991 году подрабатывал таксистом. Видеозапись с его словами вошла в документальный фильм "Новейшая история", сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин рассказал, что после распада Советского Союза в 1991 году подрабатывал таксистом. Видеозапись с его словами вошла в документальный фильм "Новейшая история", сообщает РБК.
Экономические проблемы, которые вызвал распад СССР, заставили многих людей искать новые способы заработки денег.
12 декабря произошла премьера фильма "Россия. Новейшая история", в котором президент России назвал распад СССР "трагедией".
"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - сказал Путин.
В то время такси в России были редкостью. Многие люди даже использовали рабочий транспорт для работы таксиста, например - машины скорой помощи.