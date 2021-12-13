Пн, 13.12.2021
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Джена Андерсоне, прокурор
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Путин рассказал, что подрабатывал таксистом

Владимир Путин ФОТО: VALERIY MELNIKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL/EPA

Президент России Владимир Путин рассказал, что после распада Советского Союза в 1991 году подрабатывал таксистом. Видеозапись с его словами вошла в документальный фильм "Новейшая история", сообщает РБК.

Экономические проблемы, которые вызвал распад СССР, заставили многих людей искать новые способы заработки денег. 

12 декабря произошла премьера фильма "Россия. Новейшая история", в котором президент России назвал распад СССР "трагедией".

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - сказал Путин.

В то время такси в России были редкостью. Многие люди даже использовали рабочий транспорт для работы таксиста, например - машины скорой помощи.


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