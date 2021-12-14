Фото ⟩ Как украсить стол к рождественским праздникам? Советы дизайнера

Можно добавить завершающие штрихи к столу, добавив елочные венки и свечи, чтобы сделать его праздничнее и теплее.

Вдохновение из леса

В оформлении стола, вдохновленном природой, особое внимание уделяется элементам природы: ветвям деревьев и сосновым шишкам. Например, в качестве центрального украшения стола можно использовать небольшую новогоднюю елку или ветку дерева, а для украшения тарелок использовать сосновые шишки.

Чтобы добиться единого внешнего вида, основными цветами должны быть зеленые и естественные тона. Текстиль может быть с ярким рисунком. Посуда должна быть простого дизайна в белых или пастельных тонах, а праздничное настроение можно создать с помощью золота или ярких акцентов. Светодиодные новогодние огни тоже помогают создать новогоднее настроение.

Декорированный таким образом стол подходит практически для любого дома, особенно для кухонь с современным интерьером.

ФОТО: Пресс-фото

Следуя традициям

Вы мечтаете о том, чтобы новогодние застолья напоминали праздники с бабушкой и дедушкой? Ностальгические рождественские традиции также могут стать вдохновением для украшения праздничного стола.

Создать такой образ поможет использование элементов с традиционным декором: линий, цветов, ромбов, белого и красного цветов. Сочетайте их с зеленью и аксессуарами из натуральных материалов, таких как солома и дерево. Для такого стола также отлично подходят изделия ручной работы.

Этот стол очень подходит для более традиционных интерьеров, а также для тех, кто жаждет уютного Рождества в деревне или на природе.

Выбор для смелых

Столик на двоих, которые проводят праздники в своем городском доме, тоже можно украсить более смело. "В украшении такого стола никогда не ошибешься. Так как вас только двое, то одну половину стола можно украсить чем-то ярким. Для гармоничного вида выберите одну тему, которой будете придерживаться, например, елочка, конкретный цвет или материал", - говорит дизайнер.

Кто сказал, что зеркала нельзя использовать в качестве настольных ковриков? Зеркала со световыми цепочками создают неповторимые отблески и добавляют шарма комнате. Цель в том, чтобы найти украшения, которые можно использовать не только для новогодних праздников, но и для других. Такое решение лучше всего подходит для современного интерьера.

Элегантный праздничный ужин

Тем, кто предпочитает праздничный, нарядный и яркий вид на рождественском столе, стоит помнить правило - лучше меньше, да лучше. Выбирайте текстиль с чистыми ровными линиями. Также определитесь с цветовым сочетанием: смешайте светлые тона с темно-коричневым или черным. Затем добавьте блеска, выбрав серебряные или золотые акценты. Классическое сочетание черного и белого всегда нарядно, золото добавляет столу еще больше элегантности. Стекло в свою очередь создает более чистый и воздушный вид на столе.

Такой стиль стола лучше всего подходит для современных интерьеров и просторных помещений.

ФОТО: Пресс-фото

Легко и повседневно

Ежедневный и простой столовый набор подходит практически для всех типов комнат, а также отлично подходит для семей с детьми, которые ценят красочный, но простой дизайн.

Основная идея - выбрать для центра стола крупный декор, одновременно декоративный и функциональный. Например, поднос со специями или чайник с елочными игрушками. Используйте легкий/узорчатый текстиль, простую посуду и металлические текстуры. Другие украшения должны быть смелыми, заметными и изготовлены из аналогичных материалов. Хорошо подойдут более темные оттенки, такие как серый, черный, бордовый, лесной зеленый и т.д. Цветовая гамма стола на фото основана на золотистых и зеленых тонах, которые также можно украсить более яркими тонами, такими как красный и оранжевый. Также могут быть добавлены более сильные графические элементы.

*Опрос был заказан IKEA и проведен Norstat в октябре 2021 г. Было опрошено 500 респондентов.