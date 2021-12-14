Дупмис: из-за омикрона бустерная вакцинация нужна всем

Он объясняет, что это также поможет укрепить "общую стену иммунной защиты общества". В настоящее время нет подтвержденных публикаций по этому поводу, но инфекционист ссылается на новое, еще не рецензированное исследование.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в программе TV3 900 sekundes, в данный момент у приезжих выявлено семь случаев омикрон-штамма, а в целом в Латвии 12 "подозреваемых" или подтвержденных случаев. Также есть пять вторичных случаев, когда люди заразились от прибывших из-за границы.