Вт, 14.12.2021
Дети - это наше будущее, наше общество послезавтра Антонина Кравцун, приемная мать
Антонина Кравцун, приемная мать
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Дупмис: из-за омикрона бустерная вакцинация нужна всем

Очереди на вакцинацию в Сербии. ФОТО: ZORANA JEVTIC/REUTERS

В контексте омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 для защиты от симптоматического заболевания бустерная вакцинация нужна всем, считает инфекционист Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

Он объясняет, что это также поможет укрепить "общую стену иммунной защиты общества". В настоящее время нет подтвержденных публикаций по этому поводу, но инфекционист ссылается на новое, еще не рецензированное исследование.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в программе TV3 900 sekundes, в данный момент у приезжих выявлено семь случаев омикрон-штамма, а в целом в Латвии 12 "подозреваемых" или подтвержденных случаев. Также есть пять вторичных случаев, когда люди заразились от прибывших из-за границы.

Омикрон-штамма отличается от предыдущих вариантов вируса большим количеством мутаций, что делает его потенциально более сильным против актуальных вакцина от коронавируса.


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