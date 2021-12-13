В Латвии подтверждено 12 случаев омикрона
В Латвии официально подтверждено уже 12 случаев нового штамма коронавируса, сообщает передача LTV Dienas ziņas.
В Латвии официально подтверждено уже 12 случаев нового штамма коронавируса, сообщает передача LTV Dienas ziņas.
Лаборатории уже раньше считали эти образцы подозрительными, но секвенирование образцов окончательно подтвердило, что в тестах - омикрон.
"У нас лабораторно подтверждено 12 случаев. Семь завезены, то есть - три из Швеции, два из Норвегии, два из Великобритании, пять из них были получены в аэропорту, от тех людей, кто прилетел.
Два образца были получены уже после того, как у людей появились симптомы, дома. И есть еще пять вторичных случаев, которые связаны с этими", - рассказал руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.