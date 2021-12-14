Нюша стала мамой во второй раз

Для Нюши новорожденный малыш стал вторым ребенком, для ее супруга Игоря Сивова - уже четвертым (у мужчины есть двое сыновей от первого брака).

"Да! она сама мне написала 15 минут назад", - рассказала СМИ пиар-агент Анастасия Драпеко.

Сейчас супруги находятся в Дубае. Здесь певица провела последние месяцы беременности.

Поклонникам Нюши гадают, какое имя будет у сына, ведь дочь пара назвала Симбой.

Напомним, Нюша подтвердила вторую беременность в своем клипе "Небо знает". Слухи о том, что звезда ждет второго ребенка, появились весной этого года. Однако они никак не подтверждались. Представители певицы даже опровергли эту информацию. Но всему приходит свое время, и артистка решила подойти к этому вопросу оригинально.