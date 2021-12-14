Нюша стала мамой во второй раз
31-летняя популярная певица стала мамой второй раз. У звезды родился сын. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на пиар-агента исполнительницы.
31-летняя популярная певица стала мамой второй раз. У звезды родился сын. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на пиар-агента исполнительницы.
Для Нюши новорожденный малыш стал вторым ребенком, для ее супруга Игоря Сивова - уже четвертым (у мужчины есть двое сыновей от первого брака).
"Да! она сама мне написала 15 минут назад", - рассказала СМИ пиар-агент Анастасия Драпеко.
Сейчас супруги находятся в Дубае. Здесь певица провела последние месяцы беременности.
Поклонникам Нюши гадают, какое имя будет у сына, ведь дочь пара назвала Симбой.
Напомним, Нюша подтвердила вторую беременность в своем клипе "Небо знает". Слухи о том, что звезда ждет второго ребенка, появились весной этого года. Однако они никак не подтверждались. Представители певицы даже опровергли эту информацию. Но всему приходит свое время, и артистка решила подойти к этому вопросу оригинально.
В среду, 21 июля, Нюша выпустила клип на песню "Небо знает". В конце видео она появилась в обнаженном виде и показала округлившийся живот. Изданию StarHit.ru она призналась, что ей очень нравится экзотическое имя первого ребенка. Напомним, дочь певицы носит двойное имя Серафима-Симба. Для второго малыша они с супругом тоже постараются придумать оригинальное имя.