Зависимость от сладкого: как снизить тягу?

"Чрезмерное употребление в пищу сладких продуктов является одним из факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа, который все чаще наблюдается среди молодых людей. Поэтому сделанный в исследовании вывод, что молодежь меньше всего следит за потреблением сахара, вызывает серьезную тревогу. Частично это можно объяснить мифами, сложившимися об употреблении сладостей - они повышают энергию, улучшают настроение. Однако на практике эффект прямо противоположный - у человека наблюдаются резкие колебания уровня сахара в крови, а вместе с этим быстро меняется настроение, снижается работоспособность, падает уровень энергии, что снова вызывает потребность в сахаре", - поясняет фармацевт Mana Aptieka и заведующая Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.

Кроме того, если человек "срывается" и съедает много сладкого, за этим часто следуют другие "срывы" здорового образа жизни - пропуск полноценного приема пищи, отложенные занятия спортом, недостаточный сон, что в конечном итоге приводит к самобичеванию, и рука снова тянется за сладким. Чрезмерное употребление сладкого и малоподвижный образ жизни способствуют ожирению, так как весь излишний сахар в организме превращается в жировые запасы. Не менее важным является здоровье зубов, поскольку чрезмерное употребление сладкого в значительной степени способствует их повреждению. Если после употребления сладкого нет возможности почистить зубы, то во рту образуется отличная среда для бактерий, которые могут причинить вред.

Перекус как "спасательный" круг в водовороте эмоций

Нередко люди хватаются за сладкое, движимые такими эмоциями, как стресс, подавленность или одиночество, или как раз наоборот - надеясь получить новые эмоции и впечатления, поедают сладкое. Этому особенно способствовало время пандемии, когда ограничены возможности социализации и развлечения. Вторая наиболее частая причина - скука; если человек не чувствует себя полезным, то часто пытается восполнить эту потребность каким-либо деструктивным действием, в том числе поеданием сладкого. На очень короткое время конкретный эпизод приема пищи приносит облегчение, так как сахаросодержащие продукты производят серотонин, или гормон счастья, и дофамин, который позволяет человеку чувствовать себя удовлетворенным и мотивированным. Однако радость будет недолгой, потому что через время человек начинает чувствовать вину или стыд, и начинается такой порочный круг.

Рекомендуемый порог сахара - не более 10%

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, рекомендуемая суточная доза сахара составляет до 10% от общего количества полученной в день энергии. Однако для укрепления здоровья рекомендуется снизить количество сахара до 5%. В пересчете на граммы оно составляет 50 граммов сахара (10%) или 25 граммов сахара (5%).

"Конечно, следует учитывать, что для детей это потребление должно быть меньшим, в свою очередь для физически активных людей оно может быть большим. Кроме того, к суточному лимиту следует добавлять не только сахар, добавляемый в напитки или еду, но также и тот, что попадает в организм с готовыми и промышленно приготовленными продуктами, например с йогуртами, соками, соусами и тому подобным. В свою очередь, если сахар присутствует в продукте естественным образом, например фруктоза во фруктах, его нельзя причислять к дополнительно употребленному сахару. Сладости, лимонады, соки следует оставить на праздники, в повседневной жизни выбирая и в умеренных количествах употребляя в пищу максимально здоровые продукты с природным сахаром", - добавляет Ритене.

Как снизить тягу к сладкому?