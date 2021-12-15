600 педагогов уволились после требования ковид-сертификатов. Что делать?

Министерство оценивает возможность изменения требований для доступа к работе в отношении сертификатов, однако Муйжниеце считает, что в этом смысле изменений не будет.

Второе направление - доплаты тем, кто заменяет уволившихся учителей. По словам Муйжниеце, для этого потребуются дополнительные средства. В конечном итоге одним из решений является реорганизация школьной сети, потому что

в Латвии меньше учеников на одного учителя, чем в других европейских странах.

Также необходимо привлекать в систему новых учителей.

Муйжниеце подчеркнула, что нехватка 600 учителей не является драматичной ситуацией для отрасли, в которой работает около 27 000 педагогов. Кроме того, в настоящее время неизвестно, не хватает ли в школах учителей, работающих полный или неполный рабочий день. По словам министра, тяжелее ситуация в тех школах, где выше "концентрация" ушедших и вообще недостающих учителей.

Учитывая, что учебные заведения уже занимаются тестированием учащихся и учителей на Covid-19, Муйжниеце убеждена, что школы не должны быть обременены еще и проблематикой вакцинации учащихся. "Каждый семейный врач должен проинформировать семьи о возможности вакцинации детей младшего возраста, но я не считаю, что школы, которые уже и так сильно загружены, должны участвовать в вакцинации", - сказала министр.

Небольшое увеличение числа школьников, инфицированных Covid-19, пока не заставляет рассматривать возможность продления каникул. Именно каникулы создают дополнительные риски, потому что, когда родители идут на работу, дети остаются без контроля и встречаются друг с другом.