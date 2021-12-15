Нарушения на акциях протеста Гобземса: полиция начала 61 административный процесс

Организованные Гобземсом мероприятия нарушают несколько нормативных актов, например, о неразрешенных собраниях людей, о соблюдении эпидемиологических требований.

Полиция продолжает оценку материалов. Также, по словам Рукса, для полноценной оценки деятельности сотрудников полиции он поручил начать служебные проверки в Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае.

После заседания комиссии Рукс уточнил, что в ходе служебных проверок будет оцениваться коммуникация полицейских и использование слезоточивого газа при задержаниях.

"Мы находимся в вынужденной ситуации, которую создал депутат, высказываясь в адрес меня и других коллег. Меня это не оскорбляет, потому что человеческие эмоции понятны", - сказал Рукс, добавив позже, что Гобземс вел себя недобросовестно по отношению к полиции и общественности.

Рукс также отметил, что Гобземс изменил свою тактику после агрессивного поведения, наблюдавшегося 6 декабря, и его более поздние проявления были более мирными.

Рукс заверил депутатов, что полиции было специально дано указание, чтобы депутат не пострадал, если во время его акций будут агрессивные проявления других активистов. Рукс также подтвердил, что Госполиция не вела против Гобземса оперативных действий, в том числе не выслеживала его.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе Гобземс на специально организованном автобусе проехал по нескольким городам во всех регионах Латвии, чтобы встретиться со своими сторонниками. Депутата кратковременно задержали в Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае.