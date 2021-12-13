Фото ⟩ Протесты у Рижского замка: 16 задержанных, 4 уголовных дела, госпитализирован полицейский

Полиция также задержала двух человек за нарушение правил управления дроном и передвижение с косой.

Также стало известно, что пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Его доставили в медицинское учреждение, обстоятельства случившегося выясняются.

Остальные нарушения были связаны с нарушением эпидемиологических норм, также оценивается ответственность организаторов и вовлеченных сторон.

По наблюдениям LЕТА, после полуночи на акции протеста у Рижского замка все еще оставалось несколько десятков человек.

Как проходила акция?

Оппозиционный политик Алдис Гобземс ("Закон и порядок") запланировал на понедельник, 13 декабря, акцию протеста в Риге, на проведение которой не получил разрешения. Акция началась около 16:00, у замка собралось более 500 человек, а незадолго до 17 часов - уже более тысячи. Госполиция в Twitter писала о примерно 600 людях около 17 часов. Люди были рассеяны по обширной территории. Полиция в соцсетях призывала организаторов мероприятия прекратить акцию, а собравшихся людей - разойтись.

Pulksten 19.35: Savainojumu guvis viens no sabiedriskās kārtības uzraudzīšanā iesaistītajiem likumsargiem, kurš ir nogādāts medicīnas iestādē, tiek skaidroti negadījuma apstākļi. — Valsts policija (@Valsts_policija) December 13, 2021

По оценке полиции, в 18:40 количество людей, собравшихся на месте несанкционированного митинга, существенно не изменилось, сообщили LETA в Госполиции.

Ap pulksten 17.00 novērots, ka Rīgā, Pils laukumā, nesankcionēti pulcējas aptuveni 600 personas. Valsts policija atkārtoti aicina pasākuma organizatorus pārtraukt šīs aktivitātes, iedzīvotājiem izklīst, nepulcēties, nedoties uz šo pasākumu, kā arī neļauties provokācijām. Plašāk: pic.twitter.com/QFtSE95XNT — Valsts policija (@Valsts_policija) December 13, 2021

Была предпринята и предотвращена попытка построить сцену, что привлекло бы еще большее количество людей в условиях пандемии и ограничений на собрания.

По наблюдениям LЕТА, единственная стычка протестующих с полицией произошла на Вантовом мосту. Однако сам Гобземс активно пытался урегулировать конфликт с полицией и не поддаваться на провокации.

Также вечером на набережную у статуи Большого Кристапа на эвакуаторе привезли инсталляцию. В отношении лица, которое ее привезло и установило, возбуждено дело об административном правонарушении.

Гобземс сказал участникам акции протеста, что это "айсберг коррупции", который, в отличие от дорогостоящего объекта с аналогичным названием, установленного осенью на Даугаве в ходе кампании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, стоил около 2000 евро.

В связи со скоплением автомашин на АЗС неподалеку от Рижского замка были аннулированы технические осмотры восьми машин и номера еще трех машин. По наблюдениям LETA, в этом месте молодежь танцевала на крышах автомобилей.

Pulksten 20.50: Kopumā līdz šim brīdim aizturētas četras personas, tostarp viena par uzbrukumu policijas darbiniekam.



Saistībā ar pulcēšanos ar automašīnām degvielas uzpildes stacijā 8 automašīnām anulētas tehniskās apskates, bet vēl 3 - arī numurzīmes. Plašāk: pic.twitter.com/IqkaNgPUkP — Valsts policija (@Valsts_policija) December 13, 2021