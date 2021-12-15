Выявлено два случая повреждения забора на латвийско-белорусской границе

До сих пор зафиксированы два случая, когда планировавшие незаконно пересечь границу лица повредили забор, нарушив оплетку колючей проволоки, но в обоих случаях пограничники исправили повреждения своими силами. Не вдаваясь в подробности, погранохрана заверила, что в этих случаях незаконное проникновение в Латвию было предотвращено.

Уже сообщалось, что установка временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе завершилась в конце ноября. Работы по установке забора начались осенью, в общей сложности было установлено ограждение протяженностью почти 37 километров. При этом был сделан вывод, что имеются места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. Всего планируется построить еще 22,8 километра дополнительных ограждений. Ответственные органы также работают над тем, чтобы построить постоянный забор на границе.

Также сообщалось, что количество людей, пытающихся нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, увеличивается второй день подряд.

В понедельник, 13 декабря, Государственная пограничная охрана предотвратила 56 попыток нелегального пересечения границы. Во вторник, 14 декабря, предотвращено уже 83 попытки незаконно пересечь границу. Ранее границу ежедневно пытались пересечь в среднем 20-30 иммигрантов.

Комментируя эти цифры сегодня на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности, начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс отметил, что в последние дни ситуация обострилась.

В свою очередь, поток нарушителей на границе Белоруссии с Литвой и Польшей в последние дни значительно сокращается, отметил Пуятс. Глава погранохраны отметил, что теперь Латвия может стать страной, против которой может быть усилено давление нелегальной миграции, гибридная атака.