Еще несколько пациенток обвиняют иммунолога Никифоренко в сексуальном насилии

Женщины рассказывают разное. Кого-то врач попросил раздеться и лечь на живот на кушетку, чтобы проверить вены, и долго гладил ноги. В свою очередь, у других он обследовал грудь на протяжении как минимум минут пяти.

Три женщины рассказали Латвийскому радио о гинекологических обследованиях, в ходе которых расположение пальцев врача и их движение вызывают сомнения в истинности его намерений. Во всех случаях обследования длились 5-10 минут, рассказывают пациентки.

Некая женщина после пережитого прочитала на интернет-форуме отзывы и решила написать жалобу о пережитом и в больницу им. Страдиня, и в Инспекцию здравоохранения.

Больница отреагировала незамедлительно:

"Способ обследования, в котором не учитываются ваши возражения, недопустим и не подлежит оправданию".

Однако констатированные нарушения этики и медицинского делопроизводства в случае доктора Никифоренко были объяснены. Этой женщине было рекомендовано обратиться в комиссию по этике Латвийского общества врачей или другие компетентные учреждения, чтобы оценить ситуацию.

При этом трудовые отношения с Никифоренко больница прекратила 16 ноября 2010 года.

Инспекция здравоохранения не начала административный процесс, потому что экспертиза медицинской документации не констатировала, что Никифоренко при осмотре пациентки делал что-то неподобающее.

"Было бы странно, если бы он что-то такое делал, а потом записал", - отметила пострадавшая.

Еще одна пациентка посещала врача неоднократно. "Я это помню - он ничего не объяснял, вставил свои пальцы в мои половые органы и очень долго продолжал пихать их". Она раздевалась два или три раза.

"Впервые у меня было такое, что кто-то хочет так долго проводить осмотр".

Женщине врач объяснил, что у нее что-то болит, а он просто ищет причины этого. Женщину несколько лет мучили сомнения, все ли у нее в порядке со здоровьем. Пять лет спустя она попала в состояние острой ипохондрии, которое пришлось лечить у терапевтов и лекарствами.

Как сообщалось ранее, 8 декабря появилась статья Re:Baltica "Нужно раздеться" и четырехсерийная история в подкасте Dokumentārijs, где рассказывалось о четырех женщинах, которые обратились в полицию по поводу сексуального насилия со стороны врача Евгения Никифоренко.