В суд передано первое в Латвии дело об "обучении терроризму"

Агентство LETA выяснило, что осужденного зовут Рихардс Даугавиетис.

Не упоминая имени человека, прокуратура проинформировало агентство LETA о том, что человек осуждается за то, что получил знания с целью совершать террористические акты и распространял материалы, прославляющие терроризм.

Согласно обвинению, мужчина искал в интернете информацию об устройствах и методах, применяемых в террористических атаках.

Найденные материалы обвиняемый хранил на USB-дисках с названиями "Прямое действие: пуск огня ночью", "Божий суд, Россия станет русской снова, когда потекут нерусские слезы" и другие.

Так обвиняемый получил информацию о изготовлении и применении взрывчатки, вредных и опасных веществ, и других опасных предметов, с целью совершать террористические акты, считает прокуратура.

Обвиняемый также снял видео, в которым, среди прочего, говорил, что собирается совершить террористический акт - массовый обстрел в синагоге - и призывал других людей действовать схожим образом. Используя приложение Telegram, обвиняемый послал видео другим людям.