В суд передано первое в Латвии дело об "обучении терроризму"
Прокуратура передала в суд первое в истории второй независимости Латвии уголовное дело об обучению терроризму и распространение материалов, прославляющих терроризм.
Прокуратура передала в суд первое в истории второй независимости Латвии уголовное дело об обучению терроризму и распространение материалов, прославляющих терроризм.
Агентство LETA выяснило, что осужденного зовут Рихардс Даугавиетис.
Не упоминая имени человека, прокуратура проинформировало агентство LETA о том, что человек осуждается за то, что получил знания с целью совершать террористические акты и распространял материалы, прославляющие терроризм.
Согласно обвинению, мужчина искал в интернете информацию об устройствах и методах, применяемых в террористических атаках.
Найденные материалы обвиняемый хранил на USB-дисках с названиями "Прямое действие: пуск огня ночью", "Божий суд, Россия станет русской снова, когда потекут нерусские слезы" и другие.
Так обвиняемый получил информацию о изготовлении и применении взрывчатки, вредных и опасных веществ, и других опасных предметов, с целью совершать террористические акты, считает прокуратура.
Обвиняемый также снял видео, в которым, среди прочего, говорил, что собирается совершить террористический акт - массовый обстрел в синагоге - и призывал других людей действовать схожим образом. Используя приложение Telegram, обвиняемый послал видео другим людям.
Теперь мужчине грозит лишение свободы до 7 лет. Это первый в истории Латвии случай, когда дело о таком преступлении передано в суд.