Чт, 16.12.2021
Чаша переполнена, директора в отчаянии Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии
Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии
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Подписи собраны: оппозиция созовет заседание о выражении недоверия Стакису и Кирсису

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Собрано необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания о выражении недоверия мэру Риги Мартиньшу Стакису и вице-мэру Вилнису Кирсису, сообщила агентству LETA представитель фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова.

Для созыва внеочередного заседания необходимо собрать подписи не менее 20 депутатов думы. За его созыв подписались депутаты оппозиционных фракций "Согласия", партии "Честь служить Риге" (ЧСР) и Русского союза Латвии (РСЛ).

Как сообщалось, ранее фракция "Согласия" начала сбор подписей за снятие с должности вице-мэра Кирсиса за критическую ситуацию на улицах Риги после длительного снегопада. Эту инициативу поддержала ЧСР, которая также высказала критику в адрес мэра Риги и исполнительного директора столицы. Позже к их требованиям присоединилась и фракция РСЛ.

На предстоящем заседании депутаты РСЛ намерены обратить особое внимание на состояние тротуаров в Риге, так как улицы, хотя и с опозданием, расчищены, а многие тротуары до сих пор покрыты льдом.


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