Подписи собраны: оппозиция созовет заседание о выражении недоверия Стакису и Кирсису

Для созыва внеочередного заседания необходимо собрать подписи не менее 20 депутатов думы. За его созыв подписались депутаты оппозиционных фракций "Согласия", партии "Честь служить Риге" (ЧСР) и Русского союза Латвии (РСЛ).

Как сообщалось, ранее фракция "Согласия" начала сбор подписей за снятие с должности вице-мэра Кирсиса за критическую ситуацию на улицах Риги после длительного снегопада. Эту инициативу поддержала ЧСР, которая также высказала критику в адрес мэра Риги и исполнительного директора столицы. Позже к их требованиям присоединилась и фракция РСЛ.