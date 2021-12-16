ReTV: Нанятый PMLP переводчик, возможно, помогал мигрантам попадать в Латвию

Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс заявил "Новостям ReTV": "Расследование по данному уголовному процессу близится к завершению, фактически готовится заявление в прокуратуру о начале уголовного преследования. Впереди еще обсуждение с контролирующим прокурором. Параллельно с этим выяснен еще один эпизод преступной деятельности. Вероятно, будет начат еще один уголовный процесс".
По информации погранохраны, этот новый эпизод также связан с тем же переводчиком. В данный момент он не находится под арестом.
Переводчик работал в фирме, предоставляющей услуги переводов Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP). Как указала погранохрана, этот переводчик помог проникнуть через границу Латвии нескольким группам людей. Все обнаружилось, когда пограничники проверили личности четырех иракцев, оказалось, что они пересекли границу нелегально.
В ходе следствия выяснилось, что этот переводчик во время переводов, общаясь с иракцами, вступил "осуществляемые транснациональной международной преступной группировкой преступные действия, обеспечившие гражданам Ирака возможность незаконного пересечения белорусско-латвийской границы".