Пт, 17.12.2021
Ребенку лучше, когда он зовет кого-то мамой. Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

ReTV: Нанятый PMLP переводчик, возможно, помогал мигрантам попадать в Латвию

Мигранты в лагере деревни Веребяй ФОТО: Jānis Škapars

В августе был начат уголовный процесс против переводчика, который оказывал услуги погранохране, но параллельно, как оказалось, он помогал незаконно пересекать латвийско-белорусскую границу. "Новости ReTV" выяснили, что следствие близится к завершению, погранохрана передаст дело прокуратуре и попросить начат уголовное преследование этого переводчика.

Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс заявил "Новостям ReTV": "Расследование по данному уголовному процессу близится к завершению, фактически готовится заявление в прокуратуру о начале уголовного преследования. Впереди еще обсуждение с контролирующим прокурором. Параллельно с этим выяснен еще один эпизод преступной деятельности. Вероятно, будет начат еще один уголовный процесс".

По информации погранохраны, этот новый эпизод также связан с тем же переводчиком. В данный момент он не находится под арестом.

Переводчик работал в фирме, предоставляющей услуги переводов Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP). Как указала погранохрана, этот переводчик помог проникнуть через границу Латвии нескольким группам людей. Все обнаружилось, когда пограничники проверили личности четырех иракцев, оказалось, что они пересекли границу нелегально.

В ходе следствия выяснилось, что этот переводчик во время переводов, общаясь с иракцами, вступил "осуществляемые транснациональной международной преступной группировкой преступные действия, обеспечившие гражданам Ирака возможность незаконного пересечения белорусско-латвийской границы".


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