Сб, 18.12.2021
Омикрон, скорее всего, придет большой волной, заново порождая давление на систему здравоохранения. Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения
Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения

Финансовый гороскоп на 2022 год для каждого знака Зодиака

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Овен, Лев, Стрелец
Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/chairoij

2022 год, по словам астрологов DailyHoro, в основном будет денежным. Однако помните: чтобы повысить доходы - недостаточно лишь советов астрологов, все в ваших руках! 

По прогнозам, год Тигра идеально подойдет для финансовых операций, упорного труда и поиска решений, поэтому обязательно нужно бороться с ленью! Итак, что может ожидать каждый знак Зодиака в грядущем году: 

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Овен, Лев, Стрелец

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