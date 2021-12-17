"Неправда, что он был убийцей": Топурия о судимости отца, влиянии Пугачевой и тиктокерах

О влиянии Аллы Пугачевой

Участники A'Studio не отрицают, что их открыла Алла Борисовна. Еще когда солистом был Батырхан Шукенов, они записали песню "Джулия". Кассета попала к Филиппу Киркорову. Он показал ее Примадонне и сказал, что ему эту песню дарят.

"Такие песни не дарят", - сказала в ответ Пугачева и решила познакомиться с музыкантами из Алма-Аты.

После они вышли на сцену "Олимпийского" на Рождественских встречах у Аллы Борисовны и наутро проснулись знаменитыми.

Когда в коллективе появилась Кети Топурия, Пугачева полюбила ее. Познакомились они во время интервью на радио "Алла": "У нее сумасшедшая энергетика... Она просто сидит, так... Если ты чуть-чуть слабоват, то она тебя сожрет... Когда в начале пути тебя поддерживают такие люди. Главное не зазвездиться. У меня такого не случилось".

О популярных тиктокерах

Топурия отмечает, что часто слышит о том, что более опытные артисты негативно высказываются о молодых блогерах и тиктокерах: "Даже у меня был период, когда было обидно. Ты всю жизнь пашешь, учишься, пытаешься довести свои знания... Стать профессионалом и встать на эту сцену. Ты заслужила это сцену. И кто-то непонятно за что стоит рядом. Обидно же. Но я поняла, что это не их вина в том, что они популярны".

Кети понимает, что они кому-то нужны и кто-то их слушает. Организаторы крупных концертов приглашают часто таких людей для хайпа. Топурия считает, что такого быть не должно. Большая сцена должна быть для профессионалов.

Говоря о скандале Ларисы Долиной и Вали Карнавал, Кети отметила, что согласна с мнением Ларисы Александровны в том, что на одной сцене с профессионалами тиктокеры стоять не должны. Для них есть свои передачи и площадки. Да, к ним быстро пришел такой успех, но они не виноваты. Певице кажется, что не должно быть такого столкновения.

Кети указывает, что диапазон для певицы - это не главное. Следует иметь красивый тембр и попадать в ноты. К примеру, она использует 30 процентов своего диапазона.

ФОТО: Кадр из видео

Об отце с криминальным прошлым

Кети подтвердила в интервью, что ее отец был "вором в законе", но при этом супер-отцом. Это были 90-е годы, тогда она жила с семьей в Грузии. Дело в том, что порядок в стране тогда наводили именно "такие люди". В Грузии к власти пришел Саакашвили, и семья переехала в Москву. Через какое-то время отца Кети задержали.

"У него в тюрьме был обширный инсульт. Неправда, что он был убийцей. Когда он был подростком, во дворе была драка. Ему было 17-18 лет. В драке умер пацан. Папа не сказал, кто это сделал, но не убежал".

Он был задержан, провел какое-то время в тюрьме, а после его оправдали. Топурия отмечает, что "сидел за убийство", но никакого убийства не было: "Никакого убийства он не совершал".